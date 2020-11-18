Червиченко рассказал об оргиях с участием футболистов из Африки

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Экс-президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко рассказал, что африканские игроки команды якобы участвовали в оргиях.

Так, в своём рассказе Червиченко упомянул марокканского вратаря Абдельилу Баги, который в 2003 году сыграл за «Спартак» семь матчей.

Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, — сообщил Червиченко, слова которого приводит Sports.ru.

Он также добавил, что из-за шума Баги пришлось переехать в другую квартиру.

Червиченко находился на должности президента «Спартака» с 2002 по 2004 год. В его распоряжении был контрольный пакет акций клуба, который затем перешёл к Леониду Федуну.

Ранее NEWS.ru писал, что Червиченко негативно оценил действия главного арбитра поляка Шимона Марчиняка в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. Подопечные Станислава Черчесова на выезде проиграли со счётом 2:3.