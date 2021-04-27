Червиченко отреагировал на новое обращение «Спартака» к ЦСКА

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новый видеоролик в Twitter «красно-белых». По его мнению, травля побеждённого не украшает победителя. Рано или поздно команде припомнят все такие шуточки.

В «Спартаке» засел какой-то юморист. Да, шутит, креативит, но каким образом... Сейчас у «красно-белых» дела идут ничего, но мы помним, что было время, когда «Спартак» не мог выиграть у ЦСКА. Времена меняются, придёт день, когда все остальные, помня эти шуточки, будут отвечать «Спартаку» тем же. И думается, что «красно-белым» будет не очень приятно. Травля побеждённого не украшает победителя, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Однако, как считает бизнесмен, если руководству нравится такое поведение сотрудников, то их выбор оставлять в команде специалистов. Всё зависит от вкусов и взглядов на жизнь.

Накануне вечером пресс-служба команды опубликовала видео, на котором шведский нападающий Джордан Ларссон ловко отдал пас. При этом мяч легко пролетел между ног защитника «красно-синих» Георгия Щенникова, который не успел правильно отреагировать на удар. «Спартак» иронично подписал видео «Проверили реакцию соперника».

Ранее пресс-служба «Спартака» после победы над «армейцами» со счётом 1:0 выложила пост на странице в Twitter с обращением «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

Сообщалось, что владелец «Спартака» отреагировал на победу «красно-белых» над ЦСКА со счётом 1:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и признался, что в следующем туре будет болеть за питерский «Зенит».