Червиченко: «непонятно, кто у нас больше мастурбирует — Дзюба или Черчесов»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал результат товарищеского матча Молдавия — России. Игра завершилась со счётом 0:0.

Много матчей мы не можем забить, не можем выиграть. По игре было видно, что превосходство есть, но ничего сделать не способны. Результата нет, но зато мы можем быть горды тем, что у нас морально устойчивые и высоко духовные игроки на поле, — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению специалиста, Артём Дзюба должен принимать участие в матчах сборной.

Дзюба должен был играть. Ладно товарищеские матчи, но официальные игры он пропускать не может. Если мы предсттоящие матчи не выиграем, то непонятно, кто у нас больше мастурбирует — Дзюба или Черчесов, — отметил он.

Также Червиченко прокомментировал игру молодых футболистов, которые сегодня вышли на поле.

Молодых игроков необходимо подпускать. Многие футболисты в своих командах начинают играть определяющую роль. Тот же Константин Кучаев, например. Но не могу сказать, что смотришь на них и радуется глаз. Возьмём Вячеслава Караваева. Вроде неплохой игрок, столько ему уже выдали авансов, но он иногда настолько глупые вещи делает, что зачастую тяжело понять природу этих вещей. То ли ему в детско-юношеской школе что-то не так объяснили, то ли от переизбытка эмоций и стремления себя проявить он ошибается на ровном месте. И это можно отнести почти к каждому молодому игроку из сборной, — заключил Червиченко.

В рамках лиги наций сборная России 15 ноября проведёт матч с национальной командой Турции, а 18 ноября — со сборной Сербии.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор. Такое решение было принято с той целью, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста после того, как в Сеть попал интимный ролик с участием нападающего сборной.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.