Червиченко назвал Соболева очередным неудачным приобретением «Спартака»

https://static.news.ru/photo/abf965e6-9906-11ea-bce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московский клуб принял неудачное решение, выкупив нападающего Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов».

Ситуация с коронавирусом оказывает воздействие на всё, в том числе и на голову, видимо. Я считаю, что Соболев — это очередное неудачное приобретение «Спартака», — цитирует Червиченко РИА Новости.

23-летний форвард присоединился к «красно-белым» в январе 2020 года на правах аренды из «Крыльев Советов» за €500 тысяч. Соболев успел сыграть в четырёх матчах за «Спартак», отдав три результативные передачи.

Ранее «Спартак» обяъявил, что активировал опцию выкупа трансфера Соболева у «Крыльев Советов». Футболист подписал с московской командой долгосрочный контракт, писал NEWS.ru.