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Отец и агент форварда «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором американского клуба «Интер Майами» Полом Макдонохом. Журналисты предполагают, что он договаривался о переезде сына в Новый Свет.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun, который уточняет, что в числе владельцев клуба значится бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. «Интер Майами» основан в 2018 году. Весной 2020 года...