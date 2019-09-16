Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко считает, что главный тренер «красно-белых» Олег Кононов не может построить эффективный коллектив в борьбе за чемпионство.
Он не способен слепить из красно-белых коллектив, играющий как во времена Бескова и Романцева. Зато в жанре болтовни Кононов преуспел, — приводит слова Червиченко «
Советский спорт».
Кроме того, бизнесмен заявил, что хорошей заменой 53-летнему Кононову станет наставник «Урала» Дмитрий Парфёнов.
«Спартак» уступил «Уралу» в субботу, 14 сентября, со счётом 1:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги. У «красно-белых» отличился защитник Самуэль Жиго, став лучшим бомбардиром в команде.
Кононов убеждён, что победы придут, а болельщики успокоятся, писал News.ru.