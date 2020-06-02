Червиченко: карьера Глушакова катится к закату

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Бывший президент футбольного клуба"Спартак" Андрей Червиченко считает, что полузащитнику грозненского «Ахмата» Денису Глушакову пора готовиться к завершению спортивной карьеры.

«Ахмат» на сегодняшний день — это его предел. Надо смириться с тем, что карьера катится к закату, — сказал Червиченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, у 33-летнего хавбека никогда не было в избытке техники и точности удара.

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