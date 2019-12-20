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Российский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Миранчук не планирует переходить в клубы Английской премьер-лиги из-за того, что матчи чемпионата не показывают на российском телевидении.

Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал, что информация о переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед» абсолютно точно является слухом. Он отметил, что клубы АПЛ не рассматриваются в качестве варианта продолжения карьеры, потому...