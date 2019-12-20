Фото: fcchertanovo/vk.com

Московский клуб «Чертаново», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), планирует выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона.

Мы хотим попасть в четвёрку, побороться в стыковых матчах и попасть в премьер-лигу, — цитирует директора академии Николая Ларина РИА Новости

После 25 туров «Чертаново» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 28 очков.

Ранее Ларин ответил на упрёки со стороны Уткина, который задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб заработал с продажи футболистов Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского, писал NEWS.ru.

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