Московский клуб «Чертаново», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), планирует выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона.
Мы хотим попасть в четвёрку, побороться в стыковых матчах и попасть в премьер-лигу, — цитирует директора академии Николая Ларина РИА Новости
После 25 туров «Чертаново» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 28 очков.
Ранее Ларин ответил на упрёки со стороны Уткина, который задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб заработал с продажи футболистов Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского, писал NEWS.ru.