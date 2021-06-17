Через Копенгаген: как сборной России выйти из группы на Евро

Сборная России добыла первую и очень важную победу на Евро — над командой Финляндии. Да, с минимальным счётом. Да, не показав ничего во втором тайме. Но теперь всё это неважно, потому что именно эти три очка позволили парням Станислава Черчесова вернуться в борьбу за выход в плей-офф. Теперь шансы есть, и очень неплохие.

Кто проходит дальше?

По правилам, в плей-офф чемпионата Европы-2020 выходят 16 сборных из 24. Из них 12 — это команды, занявшие первые и вторые места в своих группах. Плюс ещё четыре сборные из числа шести, которые займут третьи позиции. Так что как можно догадаться, третье место — это не обязательно рейс домой.

Вспомним, например, Евро-2016, когда сборная Португалии именно таким образом вышла из группы. Более того, по итогу ещё и выиграла чемпионат.

Или чемпионат мира 1994 года. Такой же регламент, те же 24 команды. Тогда Россия проиграла две встречи (сначала уступила Бразилии, затем — Швеции), затем крупно обыграла Камерун 6:1 (пять мячей забил Олег Саленко). Благодаря этой разнице у российской команды были неплохие шансы на выход из группы А с третьего места. Оставалось только надеяться, что в остальных группах ситуация сложится в нашу пользу. И вот тут случился провал: ни один из тех матчей, что имел значение, не закончился так, как нужно было нам. Все команды в последнем туре постарались добиться такого результата, чтобы получить выгодного соперника в плей-офф, и исход оказался действительно удивительным. Бельгия, например, старательно уступила Саудовской Аравии, хотя такой исход вывел их на Германию. Наши в конечном итоге оказались худшими среди третьих и вместе с корейцами покинули чемпионат мира.

Что ждёт Россию сейчас?

А Россия вообще может быть второй или первой?

rfs.ru

Да, и пока в этом нет ничего невероятного. Всё очень просто: чтобы занять первое-второе место, нашей сборной необходимо обыгрывать датчан в Копенгагене. Тогда шесть очков дают гарантию на проход в плей-офф.

Но и о соперниках забывать не надо: если в Дании мы добудем только ничью, а Бельгия, например, подарит очки противникам, то Россию ожидают неплохие шансы на выход и с третьего места.

А если проиграем в Дании?

Даже с тремя очками может быть свет в конце тоннеля, пусть и очень блеклый (очень!). Если команда Роберта Мартинеса переиграет датчан сегодня и финнов 21 июня, а парни Черчесова не добьются результата в Копенгагене, то турнирная таблица группы B обретёт интересный расклад. Бельгия выйдет с первого места с девятью очками, а в арсенале остальных трёх команд будет по три балла. Но даже в этом случае российской сборной не стоит уповать на удачу. Проблема в разнице забитых и пропущенных. Дело даже не в разгроме от бельгийцев (0:3). В таких ситуациях на первый план выходят забитые и пропущенные голы в матчах между собой.

То есть при поражении на «Паркене» с минимальным счётом будет нулевая разница. Вот здесь как раз в подсчёт войдёт Бельгия. В идеале сборная должна отгрузить датчанам такую же трёшку, как и нам.

Минусовая разница грозит нам в случае, если уступим Дании 0:2 и крупнее. Вот тут как раз и финны, и датчане окажутся выше нас в таблице. Именно поэтому Черчесов так гнал подопечных вперёд во вчерашней встрече — команде необходимо было забивать ещё один гол.

Тогда как выйти с третьего места?

rfs.ru

Для выхода с третьего места Черчесову нужна, как минимум, ничья с Данией. Если мы проигрываем датчанам и остаёмся с тремя очками, но при этом обгоним финнов, то со всеми остальными сборными начнётся спор по показателям очков, общей разницы забитый и пропущенных мячей, количеству забитых мячей, количеству побед, количеству полученных горчичников и удалений, месту в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

И вот тут команде можно хвататься за голову, потому что мы выпадаем сразу на втором пункте. Пока у нас недопустимая разница для прохождения дальше.

Именно поэтому сейчас так важно собраться и добыть очки в последнем матче группового этапа. Только это нам даёт почти стопроцентную гарантию на продолжение участия в турнире.