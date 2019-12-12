https://static.news.ru/photo/15b1741a-1cfc-11ea-bb34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.

Телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны — это не соответствует задачам, которые преследует трансляция, — цитирует Черданцева телеканал «Дождь».

При этом источник «Дождя» сообщает, что комментаторам запретили упоминать об акциях фанатов в эфире.

Акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru. Данную акцию поддержали болельщики всех клубов РПЛ.