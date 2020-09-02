Черчесов заявил, что форвард Соболев не очень комфортно себя чувствует

https://static.news.ru/photo/779f1bbc-ed0f-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, сколько нападающих выйдет против Сербии в матче Лиги наций.

Мы изначально планировали вызвать четырех нападающих, думали познакомиться с Луценко, но так как он получил травму, вызвали Соболева. И раз есть возможность пригласить и пообщаться, мы этим воспользовались. Смолов после «Сельты» тоже себя проявляет, так что вызвали всех, чтобы нацелить их на определённые вещи, нежели разговаривать по телефону. У нас есть целый день, и мы решим, сколько нападающих выйдет на поле, — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Черчесов обратил внимание на возраст команды, отметив, что коллектив действительно не самый молодой, но связывает это исключительно с количествами игр.

Команда возрастная, это правда. Но практически после отсутствия года игр приглашать сразу новые имена — это неправильно. Соболеву и Мостовому надо больше времени, они пока не очень комфортно себя чувствуют. Если бы матчи сборной проходили постоянно, то новые игроки регулярно появлялись, а так у нас два дня на подготовку, что показывает, имя, которое отлично показывает себя на клубном уровне, не сразу себя проявляет. Если все будет хорошо, то вы увидите несколько новых имен, — заключил он.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербия пройдёт на «ВТБ Арене», в Москве. Время начала встречи — 21.45.

Ранее Черчесова рассказал о плане на игру без Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, писал NEWS.ru.