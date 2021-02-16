Черчесов завершил вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1da66bc-7065-11eb-8cd0-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: teamrussia/vk.com

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов сделал вторую прививку от коронавируса и не заметил у себя никаких побочных эффектов от препарата «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет, — рассказал о своих впечатлениях Черчесов в Twitter.

Главный тренер сборной РФ сообщил о своём желании вакцинироваться ещё в конце января. Черчесов заявил, что не хочет ставить под угрозу здоровье игроков и персонал клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом члены команды, которые сейчас находятся на сборах за границей, смогут сделать прививку от COVID-19, когда вернутся в Россию.

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