Черчесов вызвал шесть игроков молодёжной сборной на матчи Лиги наций

https://static.news.ru/photo/7305d362-1cf7-11eb-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым вызвал для подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией, а также на контрольную игру с Молдавией 28 футболистов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей числятся Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники, которые вызваны для подготовки к играм: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»).

Среди полузащитников вызваны Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Главный тренер сборной также пригласил троих нападающих. Ими стали: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

Также в резервный список вошли ещё семь игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратарь: Сослан Джанаев (ФК «Сочи»).

Защитник: Александр Жиров («Зандхаузен» Германия).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва).

Матч Лиги наций УЕФА с Турцией состоится 15 ноября в Стамбуле в 20:00 по московскому времени. С Сербией встреча пройдёт 18 ноября в Белграде в 22:45 по московскому времени. Контрольный матч с Молдавией состоится 12 ноября в 20:00 мск в Кишинёве.

Ранее сборная России по футболу в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась на две позиции и занимает 34-е место, писал NEWS.ru.