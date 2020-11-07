Черчесов выразил поддержку Дзюбе после появления скандального видео

https://static.news.ru/photo/6e75364c-21bd-11eb-9e60-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу после появления в Сети скандального видео с его предположительным участием.

Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку, — сообщил источник порталу Championat.com.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор.

Так, в этом месяце команда на выезде сыграет три матча: против Молдавии 12 ноября, против Турции 15 ноября и против сборной Сербии 18 ноября.