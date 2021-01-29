Черчесов: тренерский штаб сборной РФ по футболу вылетает в Турцию

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Штаб сборной РФ по футболу 31 января 2021 года вылетит в Турцию, где национальная команда готовится к мартовским играм в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов в социальных сетях.

Уже сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается, — написал Черчесов на своей официальной странице в Instagram.

Отечественным спортсменам в марте предстоят гостевые встречи с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта). Кроме того, сборная сыграет в Сочи со сборной Словении (27 марта).

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 городах, как и планировалось. Принятие решения о допуске зрителей на Евро перенесено на начало апреля.

Изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесён на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом УЕФА оставил 2020 год в официальном названии турнира.

Ранее стало известно, что форвард сборной России Артём Дзюба пропустит тренировочный сбор своего клуба — петербургского «Зенита» — из-за положительного теста на коронавирус. COVID-19 также выявили у вратаря «сине-бело-голубых» Андрея Лунёва, передавал NEWS.ru. Тренерский штаб «Зенита» взял в ОАЭ на сборы 27 игроков. Среди них ряд молодых футболистов, ранее не привлекавшихся к основе.