Черчесов рассказал о выборе правильной модели на игру с Сербией

https://static.news.ru/photo/c59bcb12-ed0a-11ea-8e56-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что ждёт от своей команды в матче Лиги наций против национального коллектива Сербии.

Предстоит серьёзный матч, мы ждём качественной игры с качественным соперником и готовимся к ответственной встрече, — сказал Черчесов журналистам на предматчевой пресс-конференции.

Он также отметил, что у сборной России есть две основные модели: очень упрощённо говоря — с тремя центральными защитниками для топ-соперников, и с двумя — для тех матчей, где команда планирует большую часть времени владеть мячом и территорией.

У нас есть пара систем, которые мы использовали, попробовали обе. Есть день и вечер, чтобы поговорить с игроками и подумать. У нас будет в течение дня теория, это поможет нам выбрать правильную модель на поединок, — добавил он.

Наставник национальной команды также рассказал, хватило ли времени на подготовку к матчу Лиги наций против Сербии.

Понятно, нам бы не помешало день-два друг с другом поработать, но время, которое даётся, мы стараемся использовать максимально. Ребята прилетели в три группы. РФС (Российский футбольный союз. — NEWS.ru) нам пошёл навстречу и учёл пожелания. Мы привыкли так работать, но, естественно, мы всё просчитали и сделали всё правильно, — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала встречи — 21:45.

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