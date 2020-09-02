Черчесов рассказал о выборе правильной модели на игру с Сербией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что ждёт от своей команды в матче Лиги наций против национального коллектива Сербии.
Предстоит серьёзный матч, мы ждём качественной игры с качественным соперником и готовимся к ответственной встрече, — сказал Черчесов журналистам на предматчевой пресс-конференции.
Он также отметил, что у сборной России есть две основные модели: очень упрощённо говоря — с тремя центральными защитниками для топ-соперников, и с двумя — для тех матчей, где команда планирует большую часть времени владеть мячом и территорией.
У нас есть пара систем, которые мы использовали, попробовали обе. Есть день и вечер, чтобы поговорить с игроками и подумать. У нас будет в течение дня теория, это поможет нам выбрать правильную модель на поединок, — добавил он.
Наставник национальной команды также рассказал, хватило ли времени на подготовку к матчу Лиги наций против Сербии.
Понятно, нам бы не помешало день-два друг с другом поработать, но время, которое даётся, мы стараемся использовать максимально. Ребята прилетели в три группы. РФС (Российский футбольный союз. — NEWS.ru) нам пошёл навстречу и учёл пожелания. Мы привыкли так работать, но, естественно, мы всё просчитали и сделали всё правильно, — сказал Черчесов на предматчевой пресс-конференции.
Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала встречи — 21:45.
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