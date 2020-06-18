Черчесов рассказал о возможных матчах россиян со сборными Швеции и Польши

https://static.news.ru/photo/6ec6de12-b178-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что подготовительный процесс команды во время осеннего сбора придётся менять, так как до этого раньше в рамках одного окна сборная не играла по три матча

Особенность осеннего цикла будет заключаться в том, что в октябре и ноябре перед официальными встречами у нас будет возможность провести по одной контрольной. В подготовительный процесс придется внести определенные коррективы, потому что тренировочных дней в таком режиме будет крайне мало, — проводит слова Черчесова ТАСС.

Наставник российской команды отметил, что сборная постарается воспользоваться возможностью провести ещё две игры. В качестве соперников россиян рассматривают сборные Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, с которыми не смогли сыграть ранее из-за пандемии коронавируса.

Групповой этап Лиги наций пройдет в сентябре, октябре и ноябре. Соперниками сборной России станут команды Турции, Венгрии и Сербии.

Ранее УЕФА сообщил, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года, писал NEWS.ru.