Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему во время футбольных трансляций комментаторы не говорили об акции фанатов, а телеканал не показывал видео пустых трибун.

Телетрансляция существует для того, чтобы показывать футбол и создавать яркую и красивую картинку происходящего на футбольном поле. А показывать пустые трибуны — это не соответствует задачам, которые преследует трансляция, —...