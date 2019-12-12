Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что необходимо сделать игрокам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину для того, чтобы попасть в национальную команду.
Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, —
цитируетЧерчесова «Спорт-Экспресс».
Ранее Черчесов отметил, что возможный переход полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейский чемпионат мог бы положительно сказаться на их игре в национальной команде, писал NEWS.ru.
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