Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что необходимо сделать игрокам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину для того, чтобы попасть в национальную команду.

Чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ранее Черчесов отметил, что возможный переход полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейский чемпионат мог бы положительно сказаться на их игре в национальной команде, писал NEWS.ru.

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