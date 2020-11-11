Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную вместо Дзюбы

https://static.news.ru/photo/e7243c9a-2425-11eb-aebe-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне товарищеского матча против Молдавии прокомментировал решение вызвать в расположение национальной команды нападающего ЦСКА Фёдора Смолова. Вакантное место в нападении освободилось после того, как наставник не взял на сборы игрока «Зенита» Артёма Дзюбу.

О том, что форвард «сине-бело-голубых» не будет вызван в сборную, Черчесов сообщил после появления в Сети видеозаписи, на которой спортсмен занимается мастурбацией.

Как отметил тренер, после того как один игрок выбывает из коллектива, в национальной команде его должен кто-то заменить. По словам Черчесова, Чалов уже влился в сборную. Игрок, заметил специалист, находится в хорошей форме.

Также тренер ответил на вопрос о том, кто в грядущих матчах будет капитаном сборной вместо Дзюбы.

Капитанская повязка? Решим, — цитирует Черчесова «Газета.Ru».

Национальная команда 12 ноября проведёт товарищеский матч против Молдавии. Затем сборную ждут матчи в рамках Лиги наций против Турции и Сербии 15 и 18 ноября соответственно.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители пресс-службы национальной команды сообщили, что три футболиста — Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой — сдали сомнительные тесты на COVID-19.