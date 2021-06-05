Черчесов прокомментировал травмы Кудряшова и Баринова

https://static.news.ru/photo/a2ed56a2-c627-11eb-ad33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу травм игроков национальной команды, а также оценил победу над командой Болгарии в контрольном матче — 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Александр Соболев с пенальти на 84-й минуте.

На предматчевой разминке травму получил защитник Фёдор Кудряшов. А в начале второго тайма Черчесову пришлось заменить Дмитрия Баринова.

Опережать события не будем. Сделаем исследования завтра: МРТ, КТ — тогда поймём. Надеемся, что травмы окажутся несерьёзными и они смогут появиться на тренировке. Что касается игры, то мы сложно входили, хотели мощно начать, но болгары тоже хорошо подготовились к матчу. Нам не хватало заряда и мощности, чтобы продавить оборону в первом тайме. Во второй половине игры хорошо сработали замены — Миранчук заработал пенальти, Соболев хорошо его реализовал, — сказал Черчесов.

Также тренер прокомментировал появление опорника Баринова на позиции центрального защитника.

Мы всех игроков изучаем. Мы видим, что у него есть потенциал на позиции центрального защитника. Поэтому наигрываем его на этой позиции некоторое время. Наша задача — рассмотреть все возможности наших игроков. Если у футболиста есть потенциал на новой позиции, то предложить ему это, — отметил Черчесов.

Контрольный матч против сборной Болгарии проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Следующую встречу подопечные Черчесова проведут против команды Бельгии 12 июня в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова назначить Антона Шунина основным вратарём национальной команды.