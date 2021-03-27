Черчесов прокомментировал победу российской сборной над Словенией

https://static.news.ru/photo/5297e456-8f22-11eb-9e82-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Шапаев/rfs.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил игру национальной команды после второй подряд победы в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Россияне обыграли словенцев со счётом 2:1.

Это игра на шесть очков, мы настраивались на такой матч, в принципе, он такой и получился. Всё-таки сборная Словении — это очень организованная хорошая команда, она уже который матч не проигрывает, всё время играет компактно, удачно. Есть игроки и мирового уровня — это и Ян Облак, и, естественно, другие игроки, поэтому мы готовились к серьёзной игре, — сказал наставник сборной на послематчевой пресс-конференции.

Черчесов отметил, что в составе российской сборной также есть игроки высокого уровня, поэтому он не сомневался, что игра будет хорошей с точки зрения зрелищности.

Я и на установке сказал, что сегодня чашу весов мы должны склонить в свою сторону, потому что игра будет напряжённая. Та команда, которая проявит больший характер, она и выиграет. Сегодня мы оказались более удачливы, — заключил специалист.

Как писал NEWS.ru, оба мяча у россиян забил Артём Дзюба из петербургского «Зенита». Для него эти голы стали 28-м и 29-м за сборную, до рекорда Александра Кержакова остался один мяч. Единственный гол у словенцев забил Йосип Иличич. В первом матче отбора Россия обыграла Мальту (3:1), Дзюба в этой игре также отличился.