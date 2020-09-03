Черчесов прокомментировал победу российской сборной над командой Сербии

https://static.news.ru/photo/88cbf176-ee2c-11ea-a310-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов подвёл итоги победного поединка с Сербией на старте нового розыгрыша Лиги наций. Россияне на столичной «ВТБ Арене» победили со счётом 3:1.

Очень важно побеждать всегда, а тем более — после длительного перерыва. Играть пришлось без зрителей, но мы чувствовали поддержку всех, кто смотрел игру по телевизору. Победа наша была убедительной и заслуженной, — высказался Черчесов.

Также Черчесов признался, что тактическая схема сербов стала для него неожиданностью.

Действительно, мы не ожидали, что соперник сыграет с тремя центральными защитниками. Готовились к тому, что сербы будут играть по схеме 4-4-1-1. По этой причине первые 25 минут у нас совсем не получились. В перерыве немного подправили наши действия, благодаря чему вторую половину провели намного качественнее, — добавил он.

Наставник сборной России также ответил на вопрос, почему на позиции вратаря был сделан в пользу Антона Шунина.

Антон у нас хорошо заканчивал прошлый сезон и этот начинал неплохо. К тому же играли на родном для него динамовском стадионе; поэтому выбор не вызывал сомнений, —резюмировал Черчесов.

Как писал NEWS.ru ранее, главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал поражение (0:2) от российской команды в стартовом матче Лиги наций.