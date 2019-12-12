https://static.news.ru/photo/3e443024-1cd0-11ea-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался насчёт ситуации с оскорблениями болельщиками нападающего петербургского «Зенита» и национальной команды Артёма Дзюбы.

Очень прошу и болельщиков, и самого Артёма, и журналистов, и полицию — давайте закроем эту тему! Наш караван идёт дальше, мы все в одной лодке, мы все друг от друга зависим и друг друга подпитываем, — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что многое зависит и от того, как подаётся та или иная информация. При этом Черчесов считает, что эта ситуация не должна сказаться на выступлениях Дзюбы в сборной.

Ранее фанаты «Спартака» покинули трибуны на 30-й минуте домашнего матча против «Ростова». Активные болельщики устроили акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов. Также болельщики развесили различные баннеры, среди которых «Фанатизм не преступление», «Контракт Дзюбы = 15 суток», а также «Запашный — корм для энергичных кошек», писал NEWS.ru.