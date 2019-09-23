Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поставил на первое место при выборе игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) португальского нападающего Криштиану Роналду.
На втором месте — аргентинец Лионель Месси, на третьем — Вирджил ван Дейк.
Капитан национальной команды Артём Дзюба отдал первое место ван Дейку, а уже потом Роналду и Месси.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала итоги голосования за лучшего игрока года по версии организации. Получивший премию аргентинский форвард Лионель Месси набрал 48 баллов.
News.ru провёл онлайн-трансляцию церемонии вручения премии The Best FIFA Award.