Черчесов посоветовал Миранчуку проявить лидерские качества в сборной

https://static.news.ru/photo/32c631ee-2787-11eb-9abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/miranchuk

Полузащитнику российской сборной по футболу необходимо отметиться результативными действиями, считает главный тренер команды Станислав Черчесов.

Такое заявление тренер сделал после проигрыша сборной команде Турции со счётом 2:3 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций 15 ноября, передаёт ТАСС.

В то же время Черчесов отметил, что Миранчук «повзрослел» и продемонстрировал это в ходе встреч с командами Молдавии и Турции.

Миранчук играл на той позиции, на которой он играет в «Аталанте», поэтому он чувствовал себя комфортно. Я поддержал его решение, когда он переходил, потому что тот уровень сопротивления, который он имеет постоянно, будет давать ему возможность прибавлять. Думаю, что и в матче с молдаванами, и сегодня мы видим, что он повзрослел. Другое дело, что теперь надо ещё показывать свои лидерские качества и ставить точки. В нашем понимании это голы и голевые передачи, — подчеркнул тренер.

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России. По его мнению, ключевая история в этом матче была связана с удалением Андрея Семёнова, писал NEWS.ru.