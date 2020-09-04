Черчесов отреагировал на «молодёжь» в составе сборной Венгрии

https://static.news.ru/photo/0e1f3cf0-ef79-11ea-afa6-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу в преддверии второго матча в рамках Лиги наций против национальной команды Венгрии прокомментировал наличие большого количества молодых игроков в составе соперника.

На вопрос о «молодых и талантливых» венгерских спортсменах, которым по 19 лет, он ответил следующим образом.

Пару лет назад в нашей сборной проявил себя Головин и в 20 лет стал основным игроком сборной. Сейчас у нас тоже есть молодёжь, которая проявляет себя, у нас есть достаточно много молодых и хороших футболистов, — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Главный тренер сборной РФ добавил, что национальная команда никому не завидует. Ранее Черчесов прокомментировал вопрос возможной ротации в матче Лиги наций с венгерской командой. Он отметил, что обратить внимание в этом вопросе стоит на состояние игроков после сегодняшней тренировки и на заключение от медицинского штаба.

Матч между Россией и Венгрией состоится 6 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Как писал NEWS.ru, в стартовом матче розыгрыша Лиги наций российская сборная на своём поле переиграла команду Сербии (3:1). После окончания встречи своими впечатлениями от игры поделились капитан сборной России и автор дубля в ворота сербов Артём Дзюба, а также автор победного гола защитник Вячеслав Караваев.