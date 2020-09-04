Черчесов оценил возможность ротации состава в матче со сборной Венгрии

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вопрос возможной ротации в матче Лиги наций с венгерской командой.
Посмотрим, какое состояние у игроков, потому что итоги сегодняшней тренировки мы ещё не обсуждали. Свои заключения сделает и медицинский штаб. Плюс есть соперник, чьи нюансы тоже надо учитывать, — отметил Черчесов на пресс-конференции, говоря о возможном изменении состава по сравнению с игрой против сборной Сербии.
Он напомнил, что сезон только стартовал, поэтому пока нет смысла говорить о каких-то трудностях с физическом состоянием спортсменов,
Россияне сыграют с венграми 6 сентября в Будапеште.
Как писал NEWS.ru, в стартовом матче розыгрыша Лиги наций российская сборная на своём поле переиграла команду Сербии (3:1). После окончания встречи своими впечатлениями от игры поделились капитан сборной России и автор дубля в ворота сербов Артём Дзюба, а также автор победного гола защитник Вячеслав Караваев.
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