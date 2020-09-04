Черчесов оценил возможность ротации состава в матче со сборной Венгрии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не подтверждает сообщения о том, что мачт Лиги нации между командами Чехии и Шотландии отменяется из-за коронавируса.

Матч должен пройти в запланированную дату, — сказали изданию Daily Record в УЕФА. Матч между двумя командами назначен на 7 сентября. Ранее СМИ со ссылкой на сборную Чехии сообщала, что...