Черчесов оценил итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России

https://static.news.ru/photo/2f15b9f8-38bb-11eb-bed5-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об итогах жеребьёвки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. По её результатам россияне сыграют в группе H со Словакией, Словенией, Хорватией, Кипром и Мальтой.

Будем обрабатывать все команды, которые нам попались. В конкретный день и в конкретный час надо быть готовыми к игре, быть в порядке, — заявил Черчесов на YouTube-канале сборной России.

По его словам, в тренерском штабе долго спорили, где лучше находиться, во второй или третьей корзине. В итоге Румыния, находящаяся во второй корзине, будет играть с Германией.

Жизнь показала: то, что иногда кажется плохим, на самом деле оказывается не таким уж и плохим. Есть судьба, от которой не уйти. Те вещи, которые случаются с командой и человеком, — они неслучайны, — подчеркнул российский специалист.

Тренер считает, что нужно проанализировать много факторов, чтобы решить поставленную задачу, после этого анализа руководство команды сможет спокойно ответить на вопросы.

Черчесов подчеркнул, что россиянам попалась ровная и рабочая группа, в которой географически играть будет комфортно.

Никогда никто не знает, что лучше, а что хуже. Судьба есть судьба, — пояснил главный тренер.

Ранее бывший нападающий сборной России Сергей Юран заявил, что российским футболистам рано радоваться. Им нужно искать дополнительную мотивацию для победы. Спортсмен пояснил, что если бы команде попался более серьёзный соперник, то не нужно было бы лишний раз настраиваться. Юран оценил группу H как средней тяжести. Наиболее неудобными соперниками являются словаки и словенцы, но и другие команды нельзя сбрасывать со счетов.

Как писал NEWS.ru, экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что россиянам, наоборот, очень повезло попасть в группу H. Спортсмен назвал самой непростой командой Хорватию, с которой необходимо свести старые счёты после чемпионата мира — 2018 года. Кавазашвили уверен, что надежда на успех большая и группа россиянам подходит.

Отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры.