Черчесов объяснил своё увольнение с поста главного тренера сборной

Теперь уже бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал увольнение с должности. Его слова приводит пресс-служба национальной команды.

Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза, — сказал Черчесов.

Он выразил отдельную благодарность болельщикам, которые поддерживали сборную в любые времена. Черчесов пожелал успехов новому штабу в решении непростой задачи по выходу на чемпионат мира — 2022.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина отреагировала на отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова с занимаемой должности. Она одобрила решение Российского футбольного союза.

Не остался в стороне и актёр театра и кино Михаил Боярский, по мнению которого это решение было ожидаемо для всех. Однако, как он считает, 57-летний специалист должен вернуть те деньги, которые получил, так как не выполнил поставленных задач.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы — 2020 российская команда не смогла пройти групповой этап, заняв последнее место.