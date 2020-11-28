Черчесов объяснил свои эмоциональные высказывания о футболистах сборной

https://static.news.ru/photo/9fadbfd6-323e-11eb-a172-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

57-летний главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему резко высказался о футболистах национальной команды.

Определённый посыл мне удалось сделать во время телеинтервью. Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Для того чтобы двигаться вперёд, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он, что из себя представляет и на каком месте находится, — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, главной задачей тренерского штаба и футболистов является поиск правильного баланса. Черчесов подчеркнул, что нельзя недооценивать себя, но переоценка своих возможностей также вредит общему делу.

Ранее во время интервью телеканалу «Матч ТВ» главный тренер назвал братьев Миранчуков и форварда ЦСКА Фёдора Чалова «золотым активом», которому пора себя «хотя бы позолоченным сделать». По его словам, футболисты не слушают указания тренерского штаба. Также тренер заявил, что для команды лучше, если за неё играет «бездарный» нападающий «Сочи» Антон Заболотный, чем «талантливый» «армеец» Чалов, который «ничего не делает».

После этого на наставника национальной команды посыпался шквал критики. Особенно недовольным оказалось руководство ЦСКА, которое посчитало высказывания Черчесова оскорблениями.

Сборная России с разгромным счётом проиграла Сербии (0:5) в последнем матче Лиги наций и потеряла возможность пробиться в элитный дивизион турнира. Также команда опустилась в третью корзину при жеребьёвке отбора на чемпионате мира 2022 года, из-за чего будет бороться с более сильными соперниками. Они станут известны после 7 декабря.

Как писал NEWS.ru, Черчесов попросил не наказывать фанатов ЦСКА за нецензурные кричалки в свой адрес.