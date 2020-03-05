https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

У сборной России по футболу на подготовку к чемпионату Европы-2020 будет 24 дня, заявил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

На подготовку к чемпионату Европы у нас будет 24 дня и нам надо всё просчитать. Главное — чтобы футболисты были здоровы. А наша задача уже их подготовить, — сказал тренер в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020.

Также он рассказал, почему в контрольных матчах решено было сыграть со Швецией и Молдавией.

Сначала была другая идея, но не получилось. Мы старались найти более сильные команды. На первый взгляд может показаться, что молдаване не такие сильные, но мы смотрели их последние матчи. Они показывают хороший футбол, — добавил наставник.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России весной проведёт контрольные матчи против сборных Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта), писал NEWS.ru.