Черчесов объяснил, как понимает «патриотизм»

https://static.news.ru/photo/5649b834-c91c-11eb-8036-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, как понимает слово «патриотизм». Слова специалиста приводит Sport24.

Для меня это не проходная тема. А применительно к сборной — особенно. Ведь мы играем под флагом своей страны, а на стадионе перед матчами звучит национальный гимн. <...> Когда ты стоишь у бровки, понимаешь: за тобой страна, и нужно отдать все силы без остатка, — сказал Черчесов.

По словам тренера, родители его воспитали таким образом, что понятия «родина», «страна», «земля» — это базовые, ни с чем не сравнимые вещи.

Ранее в среду Черчесов рассказал, как относится к хейту. Он считает, что от ненависти в Сети никуда не уйти, ведь сейчас такое время.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России свой первый матч сыграет против команды Бельгии. Матч состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Ещё два соперника по группе — Дания и Финляндия.