Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу не намерена опускать планку после домашнего чемпионата мира и старается быть открытой для болельщиков, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Не хочется опускать планку после домашнего чемпионата мира. Согласитесь, непопадание на чемпионат Европы — 2020 стало бы большой неудачей. У нас многое поменялось в составе после домашнего турнира. На последнем...