Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в первом матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии необходимо понять, как выстроить игру.
Бельгийцы занимают два года первую строчку в рейтинге ФИФА. Мы играли в отборочном цикле (против Бельгии) сначала в закрытый, потом в открытый футбол. Изучая соперника, можно забыть про себя, но мы четко понимаем, кто мы и что мы, сконцентрированы на себе. Нам надо понять, как лучше строить игру. Но самое главное — чтобы футболисты, на которых мы рассчитываем, были в строю, — сказал тренер в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020.
Ранее Чречеосв заявио, что сборная России не намерена опускать планку после домашнего чемпионата мира, писал NEWS.ru.
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