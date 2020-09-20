Черчесов не знает желающего играть за сборную РФ футболиста Ондуа

https://static.news.ru/photo/88eb3842-fb2e-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Гаэль Ондуа Фото: Claudio De Capitani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что не знает, кто такой Гаэль Ондуа. Таким образом наставник прокомментировал заявление камерунского футболиста о том, что он может стать игроком национальной команды России.

Поводом для заявления Черчесова стало интервью 24-летнего Ондуа в Footmercato. Как рассказал камерунец журналистам, он поддерживает связь с Черчесовым и может войти в российскую команду.

Ситуация странная. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой, мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался, — приводит слова Черчесова ТАСС.

Сейчас Ондуа является игроком швейцарского «Серветта». Полузащитник из Камеруна при этом воспитанник московского «Локоматива». В России он также выступал за «Анжи» и ЦСКА.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянская «Рома» и британский «Лестер» договорились об аренде игрока клуба из Вечного города, турецкого полузащитника Дженгиза Ундера, в команду АПЛ. Об этом 20 сентября сообщили сотрудники пресс-службы «лис».