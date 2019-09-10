https://static.news.ru/photo/c598a556-d3c3-11e9-80a9-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, а также отметил, что в сборной ему не готовы постоянно давать шансы.

Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» .

По его мнению, в «Локомотиве» братья Антон и Алексей Миранчуки почему-то чувствуют себя более свободно, чем в сборной. Он считает, что этот вопрос необходимо решать.

Антон Миранчук принял участие в одном из двух последних отборочных матчей сборной России к Евро-2020 — с командой Казахстана (1:0). Он вышел в стартовом составе, но его поменяли на 58-й минуте на Алексея Ионова.

Сборная России занимает второе место в своей отборочной группе, набрав 15 очков. Помимо Казахстана россияне в сентябре обыграли Шотландию (2:1).

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после победы над Казахстаном (1:0) в матче 6-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 поблагодарил болельщиков за поддержку, писал News.ru.