Черчесов назвал пятёрку лучших российских футболистов

https://static.news.ru/photo/36f5bd96-42dc-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Игорь Акинфеев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил пятёрку лучших игроков страны в 2020 году в рамках голосования, организованного газетой «Спорт-Экспресс».

Первую строчку в рейтинге занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. В топ-5 также вошли форвард Артём Дзюба, защитники Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Георгий Джикия («Спартак») и хавбек Роман Зобнин («Спартак»).

Награда лучшему футболисту года в РФ была учреждена газетой «Спорт-Экспресс» и РФС пять лет назад. Ранее её обладателями становились нападающий Фёдор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017) и форвард Артём Дзюба (2018, 2019).

В голосовании приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов и болельщики. Результаты станут известны в полночь.

Ранее в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020. Лучшим голкипером стал Мануэль Нойер, защищающий немецкую «Баварию». По словам 34-летнего вратаря этот год стал для него лучшим. Он защищает цвета мюнхенского клуба с 2011 года. В финальный список претендентов на приз «Лучший голкипер года» вошли Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

Среди женщин награду получила вратарь «Лиона» Сара Буадди. 34-летняя француженка выступает за клуб с 2009 года. Она является обладательницей Кубка Франции 2012 года, победительницей Лиги чемпионов УЕФА 2011-го и 2012 года. Ранее на этот приз она не номинировалась, писал NEWS.ru.