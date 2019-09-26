Профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Мы просыпаемся с одной целью — как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев, — сказал Черчесов на бизнес-конференции платёжной системы «Мир».