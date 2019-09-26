Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал профессиональной целью выход национальной команды на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Профессиональная мечта не может быть, профессиональная цель может быть. Сейчас мы нацелены на попадание на чемпионат Европы. Мы просыпаемся с одной целью — как подготовить команду, чтобы обыграть шотландцев, — сказал Черчесов на бизнес-конференции платёжной системы «Мир».
По итогам матчей 1/16 финала Кубка России, прошедших 25 сентября, определились все участники и пары следующего раунда турнира, писал ранее News.ru.