Черчесов назвал причину проигрыша сборной России словакам

https://static.news.ru/photo/da4ad1ee-4c24-11e9-8503-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Причиной поражения сборной России по футболу в матче со Словакией стал первый пропущенный гол, об этом сообщил главный тренер футболистов Станислав Черчесов.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира россияне потерпели поражение со счётом 1:2.

Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Но гол со стандарта перевернул игру, — сказал Черчесов после игры.

Он отметил, что команда была готова к тому, что словаки забивают только со стандартов. В последние их игры так и было, с игры они практически не забивали, пишет «Sport24».

Тренер подчеркнул, что футболисты готовились к игре, но не реализовали план до конца: нужно было завершить несколько моментов во время матча. Но теперь остаётся думать и делать выводы.

Российские футболисты первый раз проиграли в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года. Они опустились на вторую строчку в группе Н, уступив Хорватии. Именно с этой командой встретится сборная в следующем матче.

Как писал NEWS.ru, встреча со Словакией проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в словацком городе Трнава.