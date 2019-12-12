Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что возможный переход полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейский чемпионат мог бы положительно сказаться на их игре в национальной команде.

Это дело клуба и футболистов. Но взгляд со стороны: это стало бы плюсом для сборной, — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы за €25 млн, писал NEWS.ru.

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