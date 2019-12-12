Фото: Сергей Булкин/News.ru

Подмосковные «Химки» хотят во время зимней паузы укрепить сразу несколько проблемных позиции.

Думаю, что приход центрального защитника, который нам очень необходим, «десятки» и форварда повысил бы конкуренцию и стал бы ещё большим толчком для прогресса моих игроков, — сказал главный тренер химчан...