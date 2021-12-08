Черчесов назвал отличительное качество Гамулы

Бывший главный тренер сборной России Черчесов заявил, что даже критика из уст скончавшегося на 62-м году жизни Игоря Гамулы звучала всегда по-дружески. По его мнению, экс-тренер «Ростова» отличался хорошим чувством юмора. Слова Черчесова приводит «РБК-Спорт».

Мы часто переписывались, на сборах постоянно общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринимались исключительно как пожелания. Всегда отличался хорошим чувством юмора. Знаете, у него было то, чего не было у многих, — заявил Черчесов.

В бытность тренером Гамула возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «Ростов» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул её лишь в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Гамула скончался на 62-м году жизни. Одной из возможных причин смерти Игоря Гамулы называют гипогликемический шок.