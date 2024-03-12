Черчесов, Каррера или Абаскаль: кто должен спасать «Спартак»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

По сообщениям нескольких источников, главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль близок к отставке. После зимней паузы красно-белые на выезде сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), но затем сенсационно дома при блеклой игре уступили «Факелу» (0:2), что практически лишило их шансов на чемпионство. Кто бы мог заменить испанца и стоит ли сейчас вообще это делать — в материале NEWS.ru.

В «Спартак» может вернуться Черчесов

О грядущей встрече председателя совета директоров «Спартака» Александра Матыцина со Станиславом Черчесовым стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале. По его информации, именно бывший тренер сборной России является главным кандидатом на смену Абаскалю.

Черчесов — легендарный футболист «Спартака», он также с переменным успехом успел потренировать красно-белых в конце нулевых, а его последующие достижения не позволяют усомниться в тренерской компетенции. Однако пока не очень понятно, как авторитарный специалист сработается с близким ныне команде, но не очень близким ему агентом Павлом Андреевым и молодым спортивным директором из Португалии Томашем Амаралом. На этот счет красноречиво высказалась супруга экс-владельца москвичей Зарема Салихова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Станислав Черчесов

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на „Тойоту“ поставить колеса от „Жигулей“, а руль — от трактора», — заявила Салихова в интервью Metaratings.

«Спартак» может переманить тренера у «Краснодара»

Тот же Карпов сообщает, что вторым кандидатом на пост наставника «Спартака» является тренер «Краснодара» Владимир Ивич. 46-летний серб пришел в российскую команду в январе прошлого года и стал открытием нынешнего сезона. «Горожане» ушли на зимний перерыв в лидерах РПЛ, правда, как и «Спартак», неудачно начали вторую половину чемпионата, набрав одно очко в двух матчах.

Переходу Ивича в «Спартак» мешают два обстоятельства. Во-первых, москвичам придется заплатить «Краснодару» неустойку в размере €900 тыс. Во-вторых, не очень понятно, зачем этот трансфер нужен самому специалисту. Радикально увеличить ему зарплату москвичи вряд ли смогут, а говорить о повышении в данной ситуации точно не приходится.

«Краснодар» остается реальным претендентом на историческое для себя чемпионство и опережает «Спартак» на восемь очков, а кто сейчас из этих двух команд больший топ-клуб — вопрос дискуссионный.

Фото: Nigel Keene/Global Look Press Владимир Ивич

В списке претендентов есть португалец

Еще один тренер из шорт-листа, ставшего известным Карпову, Артур Жорже, возглавляющий «Брагу». Португалец является полным тезкой специалиста, который 20 лет назад возглавлял ЦСКА и совсем недавно ушел от жизни. В отличие от своего именитого соотечественника, нынешний Жорже настолько незнаменит, что о нем даже нет статьи на русскоязычной «Википедии».

Как и у Абаскаля, у него не сложилась футбольная карьера, а «Брага» — первый более-менее серьезный клуб в тренерском послужном списке. Сейчас команда идет на шестом месте в чемпионате, для «Браги» это плюс-минус обычная ситуация. Правда, Жорже в нынешнем сезоне привел клуб к победе в Кубке португальской лиги.

Португалец — кандидат максимально идентичный Абаскалю. Такой же иностранец-ноунейм, который заставит захлебнуться от злости заслуженных ветеранов красно-белых и большую часть фанатов. Его назначение кажется маловероятным, но исключать такой вариант нельзя, ведь Жорже, как утверждает Карпов, — личная креатура Амарала.

Фото: Miguel Pereira/Global Imagens/Global Look Press Артур Жорже

«Спартак» может возглавить тренер «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин — один из самых перспективных российских специалистов. Он прошел путь от тренера академии «Чертаново» до наставника команды РПЛ и работает с ней очень ярко. Имея ограниченные финансовые возможности, «Крылья» демонстрируют яркий атакующий футбол и идут на восьмом месте в чемпионате. Команда могла бы быть гораздо выше, если бы не начала вторую половину сезона с двух подряд поражений.

Осинькин здорово работает с молодежью, именно благодаря ему те же Даниил Пруцев и Антон Зиньковский прокачались в «Крыльях» до такого уровня, что заинтересовали «Спартак» и сейчас являются игроками стартового состава красно-белых. Сам тренер не стал ни подтверждать, ни опровергать интерес москвичей к нему.

«Я не в курсе этого. Даже не знаю, как прокомментировать», — заявил Осинькин «РБ Спорт».

Ранее портал Sport24 сообщил, что кандидатуру Осинькина активно продвигают несколько высокопоставленных людей из числа руководства «Спартака». Если такое назначение состоится, у него вряд ли будет много хейтеров.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Игорь Осинькин

В клуб готов вернуться Каррера

О том, что «Спартак» всерьез рассматривает кандидатуру легендарного итальянца, в последнее время никто не сообщал, однако сам Каррера после поражения красно-белых от «Факела» заявил «Спорт-Экспрессу», что, не раздумывая, сказал бы «да», если бы москвичи его позвали.

С точки зрения пиара приглашение Карреры — идеальный вариант. Больше итальянца болельщики красно-белых любят только Олега Романцева. Однако если отбросить в сторону эмоции, кандидат Каррера более чем спорный. После «Спартака» он непродолжительное время и без каких-либо успехов поработал с АЕКом и «Бари», после чего с 2021-го находится без работы. Тут впору задуматься, а не было ли чемпионство «Спартака» в 2017-м достигнуто благодаря тому самому «багажу Аленичева»?

У руководства есть опция оставить все как есть

Это беспроигрышный, хоть и кажущийся сейчас максимально маловероятным вариант. Абаскаль провел с командой зимнюю предсезонку, и его защитники могут уповать на то, что по двум матчам рано делать резкие оргвыводы. Тем более что выездная игра с действующим чемпионом «Зенитом» была очень неплохой по содержанию и могла бы стать совсем шикарной по результату, не попади Михаил Игнатов в штангу на последних минутах.

Однако игра с «Факелом» стала совсем уж провальной, а к Абаскалю было много вопросов и до зимней паузы. Сейчас в чемпионате очередной перерыв до конца марта, если испанца и менять, то делать это нужно прямо сейчас.

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