Черчесов: для вызова в сборную Кокорин должен играть как надо

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после оглашения состава национальной команды на матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Венгрией и на контрольную игру со Швецией в интервью журналистам объяснил замену Романа Нойштедтера футболистом второй Бундеслиги Александром Жировым («Зандхаузен»), а также рассказал, участвовал ли он в разрешении конфликта нападающих «Зенита» и «Спартака» Артёма Дзюбы и Александра Соболева.

— Станислав Саламович, умеете удивлять. В новом списке одна фамилия вызывает интерес — Александр Жиров. Почему выбор пал на него? Следили за ним во второй Бундеслиге?

— Естественно, мы следили. Он там играет больше года, и если первое время были сложности, то в последнее время он играет стабильно, даже капитанил. Не забывайте, что на последнем сборе был Роман Нойштедтер, который так и не играет в клубе, мы просто не можем его полноценно задействовать. Жиров играет во второй Бундеслиге, мы прекрасно знаем её уровень. К счастью, у нас есть возможность сравнить его с теми игроками, которые были на предыдущих сборах, и оценить его качество, чтобы у нас была полноценная информация.

Сразу добавлю по Илье Кутепову («Спартак». — NEWS.ru). Хорошо, что футболист вышел на определённый уровень. В позиции обороны, наверное, мы заменили с того сбора 50%. С одной стороны, вы удивились, а с другой, наша работа — смотреть и оценивать игроков, которые потенциально могут играть. Если мы этого сейчас не сделаем, значит, мы не дорабатываем.

Илья Кутепов spartak.com

— Многие могли не видеть Жирова во второй Бундеслиге. Что это за игрок?

— Крепкий футболист, надо понять, насколько он созрел как личность. Понятно, что есть определённые нюансы, но другое дело — ты не знаешь, почему он играет так или иначе в организации атаки, может, требования от тренера такие. Когда он приезжает, то требуем, что надо нам. По фактуре он как Сорокин — такого же телосложения и роста, пусть и более взрослый. Вторая Бундеслига его чуть направила, может, он на мир и футбол стал иначе смотреть. Думаю, его вызов — это правильное решение.

— Далер Кузяев, также находящийся без клуба, в отличие от Нойштедтера, вызван. В чём между ними разница?

— Разные позиции, плюс вы видели, что Кузяев сыграл довольно большое количество минут, а Нойштедтер — пару. Плюс у них разная физиология — одному надо пройти определённую подготовку, другому не надо. Понятно, что Кузяев приедет 3-го числа, мы его подготовим максимально. Если бы тогда никто не знал, что он месяц не играл, то не заметил бы разницу.

— Не считаете, что когда футболист уровня национальной сборной не может определиться с командой, то есть вопросы по ментальности? Вы же не можете его поддерживать бесконечно.

— Кузяев из тех футболистов, кто тренируется один — два дня и уже может уверенно играть. В прошлых матчах именно он организовал два — три гола. Мы его отлично знаем. Всю эту ситуацию со стороны вижу так: если игрок хочет играть в другой лиге и стране, это нужно приветствовать, потому что он хочет выйти из зоны комфорта. Но тут надо и российским клубам, которые хотят его приобрести, дать футболисту маленькую паузу, а не звонить каждый день. Трансферы не складываются случайно. Бывает иногда так: нет предложений или они есть, но тебя не устраивают. Я к этому отношусь с пониманием. Дайте игроку принять то решение, которое он хочет, если нет — то станет доступен российским клубам. Не будем забывать, что он недавно защитил диссертацию, а это не каждому удаётся. Его надо уважать и дать время. Он знает моё мнение.

Далер Кузяев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы считаете, что Кузяев запутался сам и запутал клубы, которые им интересуются?

— Нет, и его путать не надо. Он хочет до конца трансферного периода сконцентрироваться на определённой цели.

— По травмированным. Насколько улучшилось состояние Дениса Черышева («Валенсия». — NEWS.ru)? И общались ли с Александром Головиным («Монако». — NEWS.ru)?

— Мы со всеми игроками в контакте. Утром созванивались с Алексеем Миранчуком («Аталанта». — NEWS.ru), он сразу отозвался, потому что после обеда тренировка. Черышев и Головин не ответили, но затем отзвонились после утренней тренировки сами. По Миранчуку у нас прямой контакт с клубом, игрок подтвердил, что только начинает добавлять обороты и согласился с тем, что сейчас неправильно вызывать футболиста, который не имеет даже 50% шансов выйти и сыграть, так что нет смысла выдёргивать из клуба, куда только перешёл. Мы контролируем его там, на месте. Алексею надо акклиматизироваться и быть постоянно с командой, чтобы чувствовать себя своим.

Головин сделал УЗИ — мы попросили, чтобы убедиться в его самочувствии. Вероятно, в ближайшее время он сделает ещё МРТ. У Александра есть остаточные явления травмы — сухожилие недостаточно зажило. Не стали его трогать, чтобы не было рецидива, потому что когда игрок такого уровня есть в составе, хочешь или нет, а надо использовать. Пусть восстанавливается и доводит лечение до конца. Денис Черышев сделал маленькую паузу, у него всё нормально, уже тренируется, поэтому и вызван на сбор. По Дмитрию Баринову («Локомотив». — NEWS.ru) пока говорить не будем, так как травма свежая.

Денис Черышев Maria Jose Segovia / Afp7/Global Look Press

— Месяц прошёл с момента последнего сбора, есть какие-то тенденции в развитии? Кто-то вас особенно порадовал? Ведь в еврокубках команды разочаровали.

— Нам бы тоже хотелось, чтобы и «Динамо», и «Ростов» прошли дальше. Тут ситуация такая: есть привычная среда чемпионата России, но как только наступает другой турнир, то меняется внутреннее содержание, поэтому клубы не могут проявить себя до конца.

— Уже несколько раз заметили, что за короткий промежуток времени будет три матча. Будет ли отличаться состав?

— Нельзя сейчас ответить на этот вопрос. У нас на день будет больше подготовка к игре. Естественно, будем наблюдать за состоянием игроков, которое позволит выставить тот или иной состав. Понятно, что мы должны просчитывать тенденцию развития. Впереди два официальных матча Лиги наций и контрольный со Швецией. Есть определённые задумки, но есть ещё и внутренний тур, посмотрим, кто в каком состоянии.

— Роман Зобнин последнее время мало времени играет на своей позиции. Нет опасений?

— Наоборот, он чаще играет, потому что две полноценные игры провёл в сборной. К тому же, в «Спартаке» в предпоследнем матче играл на своей позиции 20 минут, в последней встрече — весь тайм. Надо признать, что у него вообще все позиции — свои. Не думаю, что он как-то потерял нить игры в центре поля. Понятно, что есть нюансы, но не сказал бы, что это проблема. Я изначально не могу считать это проблемой, потому что говорил, что рассматриваем его только в центре. На клубы мы в этом плане не влияем и не хотим, у каждого коллектива свой состав, свои задачи. У нас нет проблем с этим.

Роман Зобнин Сергей Булкин/NEWS.ru

— В прошлый раз у вас спрашивали, почему не вызвали Александра Соболева, а теперь хочется узнать, чем руководствовались, учитывая, что он потерял место в стартовом составе в «Спартаке»?

— Если не учитывать его дозаявку, то он в последний раз был на сборе в ноябре прошлого года. С того момента прошёл почти год, а когда такие большие перерывы, футболист не может до конца себя прочувствовать. Когда вызвали месяц назад, он органично смотрелся, сейчас мы можем объективно его оценить и понять. На предыдущем сборе было четверо нападающих, сейчас — три. У Николая Комличенко есть нюансы, которые он должен поправлять. Пока он должен побыть дома, пусть поймёт, о чём мы с ним разговаривали. Футболисту надо иногда побыть наедине с собой.

— После того как Артём Дзюба и Александр Соболев появились в расположении сборной, проводили беседы после их примирения?

— Нет, это их вопрос, даже половину слова не сказал. Это тот случай, когда третий лишний. Я ни с одним, ни со вторым не разговаривал ни до матчей, ни после.

— На чемпионате мира — 2018 Илья Кутепов в паре с Сергеем Игнашевичем отлично себя проявлял, но по возвращении игра стала получаться хуже. В чём его промахи и ошибки?

— На ЧМ была подготовка, и партнёр был Игнашевич, но это не говорит о том, что сейчас хуже партнёры. После международного турнира он получил две травмы и выпал из ритма. Затем сменился тренер, которому необходимо время, чтобы понять, кто где должен располагаться на поле, плюс в «Спартаке» подросла молодёжь, Джикия и Жиго отлично играют. Приятно, что сейчас Илью ставят в состав, и он меняет своей игрой сложившееся мнение. Именно поэтому мы его вызвали, пообщаемся напрямую, направим, чтобы он постоянно играл, тогда и у нас будет больше выбора.

— О наболевшем: ещё две недели назад начались вопросы о возвращении в национальную команду Игоря Акинфеева. Обсуждали ли этот вопрос?

— Давайте этот вопрос не будем обсуждать. Он взрослый профессиональный игрок, один раз сказал, а мы каждый раз отвечаем одно и то же.

Игорь Акинфеев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Часто российским футболистам не хватает подготовки, первые 60–70 минут активно играем, а затем проседаем. В чём проблема? В клубных специалистах, которые не могут подготовить на всё время, или в чём-то другом?

— С сербами вопросов не было. О матче с Венгрией не говорили, потому что сразу разлетелись. Но в вопросе есть доля правды, но не до конца. Вот у нас против венгров было 3:0: возможно, игроки немного успокоились, чего нельзя допускать на таком уровне. Как только счёт стал 3:2, то силы появились — сыграла роль психология. Что касается клубного футбола, то не хотел бы обсуждать, кто и что делает. У нас всегда есть информация по игрокам, и мы знаем их состояние.

— Сборная сыграет три матча вместо двух привычных. Все игры пройдут в Москве. Упростит ли это график тренировок?

— Здесь надо отдать должное Российскому футбольному союзу (РФС) за то, что так оперативно сработал, потому что после игры в Будапеште быстро обозначили, как мы будем проводить три игры. Как только мы узнали, что есть проблемы в Швеции с коронавирусом, связались и предложили такой вариант. Вместо того чтобы играть на нейтральном поле, контрольный матч мы предложили играть на своём, они откликнулись. Все быстро и чётко отработали.

Что касается подготовки, для нас это тоже новое, мы обсуждали нюансы, но сегодня мы можем набрать только какие-то задумки. Не знаю, кто и сколько будет играть, но состояние игрока нельзя не учитывать. График сложный и интересный, но не только мы с этим столкнёмся. Нам всем необходимо извлечь максимальную выгоду. К тому же, надо было поднять вопрос замен — раньше было три, так как всего две игры, а раз мы проводим три встречи, то надо делать пять замен. Нам пошли навстречу. Это здорово.

— Впереди ещё тур Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае если кто-то травмируется, есть ли план «Б»?

— Не только чемпионат России, но и квалификация «Краснодара» (в Лиге чемпионов), в которой мы желаем удачи и пробиться дальше. Хочется, чтобы они прошли дальше. Надеемся, что все игроки будут здоровы, и дополнительных вызовов не будем осуществлять.

— Как оцениваете игру голкиперов в последнем игровом отрезке?

— Гильерме четыре матча играет на ноль, Джанаев в последнем матче был признан лучшим игроком, Шунин продолжает хорошо себя показывать. Пока никаких движений на этой позиции не будем делать.

Маринато Гильерме Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы говорили, что хотите, чтобы Фёдор Смолов вернулся на прежний уровень. Начинает ли?

— Мы рады, что он забил и в прошлом матче и в позапрошлом. Сейчас он приедет на сборы, и мы будем с ним работать в правильном направлении. У Фёдора есть подвижки, мы рады, что он забивает. Другое дело, что он в матче с ЦСКА играл не на той позиции, как у нас. И это нас также радует — мы увидели его в других игровых ситуациях.

— Не смутила ли ошибка Гильерме в матче с ЦСКА?

— Какая? Он играет на ноль, четыре игры не пропускает. Может, я что-то другое смотрю?

— Что должен сделать Александр Кокорин, чтобы его вызвали в сборную?

— Играть, как надо, для начала. Сначала футбол, всё остальное потом. Если он будет играть правильно, мы для себя всё решим. Мы собираем команду независимо от того, кого как зовут, каждый игрок обязан справляться со своей ролью, и это должно ему подходить. Команда должна выглядеть командой.

Александр Кокорин (в центре) spartak.com

— У РФС есть вопросы по проведению матча на «ВТБ Арене» с организационной точки зрения. Но вы считаете его фартовым. Сейчас вы настаивает на проведении игр там же? Или нет?

— Не может главный тренер настаивать. Ни разу не было, чтобы возникали какие-то «хотелки». Мы исходим из ситуации. Ну, разрешили бы нам играть со зрителями, может, мы рассматривали бы «Лужники», там 80 тысяч, здесь — 30. Мы все три игры заявили на «Динамо», потому что так было надо. Поле великолепное, стадион отличный — претензий не было. Не надо забывать, что «Динамо» впервые принимал игру такого уровня. Да, есть организационные моменты, которые надо дорабатывать. Но РФС и руководители стадиона задали друг другу вопросы, пошли дальше. Они поймут, что и как.

Вы хотите сказать, что «Лужники» или ЦСКА не фартовые? Никаких проблем в этом плане нет. Всегда есть организационные вопросы — это нормально. Плюс у нас тренировки в Новогорске, оттуда ближе всего до «Динамо» и ЦСКА, а до «Спартака» и «Локомотива» существенно дальше.

— Около года назад РФС и вы стали поднимать вопрос об интенсивности игры в Премьер-лиге. Не считаете, что этот вопрос в очередной раз назрел, учитывая игры в еврокубках?

— Есть доля правды, когда уровень команд выше, значит, интенсивность возрастает. Но этот вопрос мы поднимали в информативном плане, на уровне сборной есть средний уровень, мы показываем на цифрах, что делают игроки. Мы не запираемся у себя, а даём информацию. Мы никого учить не собираемся, лишь подбираем игроков и их потенциал, а также выдвигаем требования.

— Может, стоит сократить РПЛ до 12 клубов?

— Так как я равноудалённый, то отвечу дипломатично. Есть лига, есть 16 команд, мы исходим из этого.

— В сборную вызваны по пять представителей «Спартака» и «Зенита». Можно их назвать базовыми клубами? Как вы к этому относитесь?

— Отношусь спокойно. Неслучайно клубы делят первое место. Если бы были не готовы, то, наверное, не имели бы столько очков. Конечно, я не противник искусственно созданного базового клуба, но отношусь скептически, потому что это накладывает определённый отпечаток. Если изначально базовый клуб, то и игроков надо оттуда брать, а не когда не знаешь, как футболист себя проявляет. Пять и пять не специально сделано, это работает естественным образом. Мы не смотрим, кого вызывать или нет из-за каких-то клубов и процентов.

— Вы раньше говорили, что вам нравится Лига наций. Нет дискомфорта, что стало меньше товарищеских игр, а из-за этого уменьшается число экспериментов с составом?

— Эксперименты в сборной, когда выходишь на поле под флагом и гимном, — это слово неправильное. В рейтинге УЕФА мы поднялись на шесть позиций — с 38-й на 32-ю, а в ФИФА входим в 20-ку сильнейших. Были бы контрольные игры или официальные, ничего бы в этом плане не поменялось. Да и экспериментов у нас с момента завершения чемпионата мира достаточно: тогда не было Мостового, Караваева, Соболева, Оздоева, Жирова, Джикии, Ионова, Шунина, Джанаева, Гильерме, Петрова, Фомина, Ионова, Бакаева — половины команды. Посмотрите, сколько в той же сборной Бельгии поменялось.