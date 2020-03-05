Сборная России по футболу не намерена опускать планку после домашнего чемпионата мира и старается быть открытой для болельщиков, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Не хочется опускать планку после домашнего чемпионата мира. Согласитесь, непопадание на чемпионат Европы — 2020 стало бы большой неудачей. У нас многое поменялось в составе после домашнего турнира. На последнем сборе были представители 14 клубов, — сказал в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020.
Кроме того, тренер добавил, что сборная старается быть доступной для всех болельщиков.
Стараемся быть максимально объективными и открытыми, — добавил Черчесов.
Тренерский штаб сборной России по футболу определил начало тренировочного сбора команды перед весенними товарищескими матчами, писал NEWS.ru.
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