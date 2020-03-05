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Никаких обсуждений на Исполкоме УЕФА о переносе чемпионата Европы — 2020 по футболу из-за вспышки коронавируса не было, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Могу всех успокоить: никаких обсуждений о переносе или отмене не было. Президент УЕФА призывал не поддаваться панике, потому что это может быть хуже самого вируса, — сказал Алаев журналистам в...