«Черчесов был прав»: Павлюченко оценил победу сборной России над финнами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова обыграли финнов со счётом 1:0.

По мнению Павлюченко, сборной России было непросто в игре против финнов. Это связано с тем, что команда крепкая. Им даже удалось обыграть датчан.

Сегодня нам нужна была только победа. В случае поражения, каждый мог бы купить билет и разъехаться по клубам. Но мы добились победы. Теперь всё в наших руках. Предстоит важный матч с датчанами. Самое главное: не думать о том, что нас устраивает ничья. Нужно играть только на победу. С бельгийцами мы сыграли неважно, но прошло несколько дней и команда стала лучше выглядеть физически. Возможно, ещё через пару дней команда будет выглядеть ещё лучше, — сказал Павлюченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист оценил решение главного тренера Станислава Черчесова оставить на скамейке запасных вратаря Антона Шунина и защитника Андрея Семёнова.

Игра Антошки мне всегда нравилась. Я его считаю хорошим вратарём. Но это такой турнир, который требует оперативных решений. Если кто-то психологически плохо подошёл, то, возможно, стоит поменять футболиста. С бельгийцами пропустили три, а сегодня выиграли. Если Черчесов что-то поменял, значит, так нужно было. Значит, Черчесов был прав. Сегодня важно, чтобы был результат, — отметил он.

Следующий матч сборной России состоится 21 июня против команды Дании. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес получил травму во втором матче чемпионата Европы-2020 против национальной команды Финляндии. Футболист покинул поле на носилках.