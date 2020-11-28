Черчесов анонсировал возвращение Дзюбы в сборную

https://static.news.ru/photo/c035029a-3258-11eb-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Артём Дзюба вернётся в сборную России в качестве капитана в марте следующего года. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Он вернётся в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый. Когда это случилось, мы были на базе и собрались обсудить, что делать, — заявил главный тренер в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Черчесова, он поддерживает с футболистом связь, о решении коллектива сборной ему рассказали.

Футболист питерского «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в состав национальной команды после появления в Сети интимного видео с его участием. При этом Станислав Черчесов заявил, что футболисту пошёл на пользу невызов в сборную на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии.

Ранее NEWS.ru писал, что друзья Артёма Дзюбы опровергли сообщения о его скором разводе с женой Кристиной. Окружение пары утверждает, что этот союз выдержит любые трудности, в том числе публикацию интимного видео с участием спортсмена.