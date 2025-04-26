«Чемпионство так добывается»: вратарь «Краснодара» пострадал на матче РПЛ Вратарь «Краснодара» Агкацев сломал палец при попытке отбить пенальти

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сломал палец, когда отбивал пенальти на 101-й минуте матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо». Информация носит предварительный характер, врачи официальное заключение пока не сделали, передает «Матч ТВ».

Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами, — пошутил Агкацев в интервью после игры.

При этом исход матча разрешился в пользу «Краснодара». Он выиграл со счетом 3:2. Победу, в том числе, «ковал» Агкацев, когда в компенсированное ко второму тайму время отразил 11-метровый удар. Мяч в ворота послал форвард противников Гамид Агаларов.

Когда вратарь упал, к нему сразу подбежали врачи медицинского штаба клуба. На трансляции можно было увидеть, что мизинец на левой руке вратаря принял неестественное положение.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей за четыре года в рамках контракта с Ozon. Соглашение стороны заключили до июня 2029 года. Клуб Сергея Галицкого является единственным в РПЛ, который отдал название стадиона компании, не имеющей к нему никакого отношения. Стоимость контракта составит до 450 млн рублей в год.