Чемпионат Словении по футболу возобновится 5 июня

https://static.news.ru/photo/20ec4acc-9a7d-11ea-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nogometna zveza Slovenije/facebook.com

Футбольный союз Словении объявил о возобновлении чемпионата страны по футболу, который был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

Турнир возобновится 5 июня. Матчи будут проходить без зрителей в полном соответствии с рекомендациями Национального института общественного здоровья, сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении.

Ранее NEWS.ru писал, что Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за пандемии коронавируса. Решение было единогласно принято всеми 12 клубами, участвующими в турнире. Итоговые места были распределены в соответствии с занимаемым положением команд на дату остановки чемпионата. Победителем турнира признан «Селтик».