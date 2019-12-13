https://static.news.ru/photo/6d33acd8-1d8a-11ea-83b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Россия набрала 4,66 балла в зачёт таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций, что стало худшим результатом с сезона-2002/2003. Россия занимает 7-е место в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Португалию.

Все российские футбольные клубы не смогли выйти в еврокубки в весну сезона-2019/20. «Локомотив», «Зенит» заняли четвёртые места в своих группах Лиги чемпионов, а победа «ЦСКА» над «Эспаньолом» в заключительном туре Лиги Европы не помогла команде завершить этап хотя бы на третьем месте. Московский коллектив завершил выступления на последнем месте, «Краснодар» стал третьим. Московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пройти квалификацию.

В связи с неудачными выступлениями российские клубы лишились по одному месту в обоих еврокубках в следующем сезоне.

Главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко дисквалифицировали на три матча (один — условно) за нецензурные выражения в адрес судьи после игры 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Кроме того, тренер был оштрафован на 100 тысяч рублей. Наставник «армейцев» после матча с «Краснодаром» в нецензурной форме обвинил арбитров в том, что они занимаются не тем, чем следует, писал NEWS.ru.