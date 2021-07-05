16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Чемпионат России по футболу вошёл в десятку самых дорогих лиг в мире

11:36, 04 июля 2021
Фото: vk.com/rpl
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская премьер-лига вошла в десятку самых дорогих лиг в мире. Совокупная стоимость игроков турнира составила €979 млн, не дотянув немного до миллиарда и заняв 10-е место, сообщает Transfermarkt.

Лидерами списка стали английская Премьер-лига (€8,56 млрд), итальянская Серия А (€4,96 млрд) и испанская Примера (€4,89 млрд).

В рейтинг также вошли немецкая Бундеслига (€4,33 млрд), французская Лига 1 (€3,45 млрд), португальская Примейра (€1,21 млрд), английский Чемпионшип (€1,12 млрд), бразильская Серия А (€1,04 млрд) и чемпионат Нидерландов (€1,01 млрд).

Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео