Чемпионат России по футболу вошёл в десятку самых дорогих лиг в мире

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объяснил, почему его команда уступила англичанам в 1/4 финала Евро-2020 (0:4). Он отметил, что в ходе поединка были моменты, особенно стандартные положения, в которых его подопечные не доработали.

Шевченко заявил на послематчевой пресс-конференции, что игра изменилась за счёт эпизодов. При этом он не думает, что сборная Украины не показала тот футбол, который проповедует. Мы не отказались от своих...