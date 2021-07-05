Чемпионат России по футболу вошёл в десятку самых дорогих лиг в мире

Российская премьер-лига вошла в десятку самых дорогих лиг в мире. Совокупная стоимость игроков турнира составила €979 млн, не дотянув немного до миллиарда и заняв 10-е место, сообщает Transfermarkt.
Лидерами списка
В рейтинг также вошли немецкая Бундеслига (€4,33 млрд), французская Лига 1 (€3,45 млрд), португальская Примейра (€1,21 млрд), английский Чемпионшип (€1,12 млрд), бразильская Серия А (€1,04 млрд) и чемпионат Нидерландов (€1,01 млрд).
Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.
Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.