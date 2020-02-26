https://static.news.ru/photo/2c922c5e-589a-11ea-ac7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тинькофф Банк заключил соглашение с Российской премьер-лигой, став титульным партнёром чемпионата страны по футболу.

Как сообщает пресс-служба лиги, соглашение подписано сроком на сезоны 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. Таким образом, начиная с февраля 2020 года чемпионат будет именоваться Тинькофф Российская премьер-лига.

В сообщении РПЛ отмечается, что бренд банка будет интегрирован в различные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках и др.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл подробности сделки между Российской премьер-лигой (РПЛ) и Тинькофф Банком, которая оценивается в 300 млн рублей, писал NEWS.ru.