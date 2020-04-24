Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно без победителя

Королевский футбольный союз Нидерландов досрочно завершил национальный чемпионат — 2019/20. Решение не доигрывать матчи принято из-за эпидемии коронавируса.
При этом победитель турнира не будет определён, но и ни одна команда не покинет высший дивизион,
Это первый в Европе чемпионат, завершённый раньше срока из-за пандемии. Он был приостановлен после 25 туров.
На тот период в турнирной таблице лидировал «Аякс» (56 очков), второе место занимал АЗ, уступая «Аяксу», третьим шёл «Фейенорд» (50).
Как писал NEWS.ru, руководство российской Премьер-лиги решит судьбу турнира 27 апреля.
Добавьте наши новости в избранные источники