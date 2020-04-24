Чемпионат Нидерландов по футболу завершён досрочно без победителя

https://static.news.ru/photo/cd9651e4-8648-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Королевский футбольный союз Нидерландов досрочно завершил национальный чемпионат — 2019/20. Решение не доигрывать матчи принято из-за эпидемии коронавируса.

При этом победитель турнира не будет определён, но и ни одна команда не покинет высший дивизион, передаёт ТАСС.

Это первый в Европе чемпионат, завершённый раньше срока из-за пандемии. Он был приостановлен после 25 туров.

На тот период в турнирной таблице лидировал «Аякс» (56 очков), второе место занимал АЗ, уступая «Аяксу», третьим шёл «Фейенорд» (50).

Как писал NEWS.ru, руководство российской Премьер-лиги решит судьбу турнира 27 апреля.